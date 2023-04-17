9 أغذية صحية لتهدئة أعراض التهاب القولون التقرحي

كتب - حسام الشقويرى

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد أن أكثر من نصف الأشخاص المصابين بمرض التهاب القولون التقرحي يتجنبون بعض الأطعمة لمنع حدوث نوبة ، مثل منتجات الألبان. والطعام الحار والمشروبات الغازية والقهوة والكحول، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وعلى الرغم من أن تناول الأطعمة أو تجنبها لن يعالج التهاب القولون التقرحي ، إلا أنه بالتأكيد أداة يمكنك استخدامها لمحاولة التحكم في الأعراض.و يجب أن يلبي النظام الغذائي الصحي احتياجاتك من السعرات الحرارية والبروتين والمغذيات الدقيقة ، لذا فإن العمل مع طبيبك أو أخصائي التغذية في تخطيط قائمة الطعام وتعديل نظامك الغذائي أثناء التنقل يعد دائمًا فكرة جيدة.

1 - تهدئة الأعراض مع سمك السلمون

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي طريقة ممتازة للمساعدة في تقليل الالتهاب المزعج الذي يحدث في التهاب القولون التقرحي ، كما تقول إيمي براغانيني ، المتحدثة الرسمية باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية". السلمون مصدر ممتاز وغني بهذه الأحماض الدهنية المهمة. وليس سمك السلمون مليئًا بخصائص مضادة للالتهابات فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالبروتين ، الذي يحتاجه الجسم لمساعدة نفسه على الشفاء ".

2 - الزبادي

يحتوي الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى ، مثل الكفير والميسو ومخلل الملفوف ، على البروبيوتيك . وتتكون البروبيوتيك من بكتيريا صحية ، والتي تحتاجها أمعائك لتزدهر"، "إنها تعيش في الجهاز الهضمي وتساعد على هضم الطعام وتقوية جهاز المناعة وتساعد في القضاء على البكتيريا الضارة ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في إدارة التهاب القولون التقرحي ."

3 - القرع

جميع أنواع القرع هي خيارات صحية ، لأنها غنية بالألياف ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة بيتا كاروتين وفيتامين سي . تساعد الألياف في الحفاظ على فلورا الأمعاء الصحية ، وتساعد مضادات الأكسدة في إصلاح الضرر الناجم عن الالتهاب.

4

- البيض

إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي ، فأضف البيض. "البيض غذاء متعدد الاستخدامات ومصدر ممتاز للبروتين . لأنها سهلة الهضم أيضًا ، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي.

5 - الأفوكادو

يجد بعض الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي صعوبة في تناول ما يكفي من السعرات الحرارية. إذا كنت تفقد الوزن ، فإن الأفوكادو الغني بالمغذيات والسعرات الحرارية (المليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب) يمكن أن يساعدك على تغذية جسمك بطريقة صحية.

6

- زيت الزيتون

زيت الزيتون مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب بشكل طبيعي. تشمل المصادر الأخرى للدهون الأحادية غير المشبعة الأفوكادو والمكسرات والبذور. "ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من التوهج ، فقد ترغب في الحد من تناول المكسرات والبذور ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي"

7

– عصير التفاح

التفاح غني بالفيتامينات والمعادن ، لكن محتواه العالي من الألياف قد يجعل من الصعب هضمه ، خاصة أثناء النوبة الجلدية. قد يكون عصير التفاح بديلاً جيدًا لنظام غذائي التهاب القولون التقرحي

8

- الشوفان

دقيق الشوفان الفوري يجعل وجبة سريعة وشهية أو وجبة خفيفة. وهذا النوع من الحبوب سهل عمومًا للأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي. ويحتوي على ألياف أقل من الشوفان المقطّع بالفولاذ ، لأنه أكثر معالجة بقليل ، مما يجعله خيارًا جيدًا عندما تشتد الأعراض.

9

اللحوم الخالية من الدهون

نظرًا لأن الدهون المشبعة يمكن أن تسبب مشاكل للجهاز الهضمي ، فاستخدم مصادر البروتين الصحية ، مثل قطع اللحم الخالية من الدهون. الدواجن منزوعة الجلد ، لحم الخاصرة ، لحم الخاصرة العلوي ، لحم الخاصرة ، والشواء كلها خيارات جيدة قليلة الدسم ، كما هو الحال مع لحم البقر المفروم أو الديك الرومي المسمى بالنحافة.