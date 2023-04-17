6 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن للوقاية من السمنة

كتبت ميرفت رشاد

السمنة هي مصدر قلق صحي كبير يؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم ، تقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 650 مليون بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة المفرطة، ترتبط الحالة بمجموعة من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض الوزن الزائد، إليك 6 أطعمة يمكن أن تساعد في منع السمنة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

6 أطعمة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي ومنع السمنة :



1. الخضراوات الورقية



الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة، وجدت دراسة نشرت في مجلة PLOS Medicine أن زيادة استهلاك الخضر الورقية كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

2. التوت



التوت مثل الفراولة والتوت البرى غني بمضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن، وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول التوت كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة وتحسين حساسية الأنسولين.

3. المكسرات



المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء ومنع الإفراط في تناول الطعام، وفقًا للدراسات ، يمكنهم مساعدتك في الوقاية من السمنة، يمكنك أيضًا تبديل المواد الغذائية الأساسية اليومية مثل الزبدة والحليب بزبدة الفول السوداني وحليب اللوز على التوالي.

4. الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان على نسبة عالية من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة، يحافظ تناول الأطعمة الغنية بالألياف على صحة أمعائك ويمنحك أيضًا الشعور بالشبع لفترة أطول، هذا يؤدي إلى تناول وجبات أقل والحفاظ على وزن صحي.

5. البقوليات

البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء غنية بالبروتين والألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء ومنع الإفراط في تناول الطعام، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول البقوليات مرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسمنة.

6. الزبادي

الزبادي غني بالبروتين والكالسيوم ، مما يقلل مرة أخرى من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو الرغبة في تناول وجبة دسمة وبالتالي يؤدي إلى الوقاية من السمنة، يحتوي أيضًا على البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء.