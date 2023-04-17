ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل فى الجمالية

كتب سليم على

أمرت نيابة الجمالية الجزئية ، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية بالقاهرة، للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية عن نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، تم تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.