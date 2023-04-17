مياه المنوفية: نداوت توعوية وحملات ميدانية لاستقبال العيد ولا انقطاع للمياه

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب المنوفية ، إنه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، وتحت شعار كل نقطه بتفرق، نظمت إدارة التوعية عدة ندوات توعوية وحملات ميدانية وحملات طرق أبواب فى قرى ومراكز المنوفية، استعدادا لقدوم عيد الفطر المبارك وأعياد شم النسيم وأعياد الإخوة الأقباط.

وأضاف نجيب، أن الندوات والحملات ركزت على ضرورة الترشيد، وعدم الإسراف فى استهلاك المياه عند تنظيف ربات البيوت للمنازل والسجاجيد والحوائط وغسيل الملابس.

وذكر نجيب، أن الحملات تطرقت لتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية، للحفاظ على المياه، وغرس ثقافة الترشيد، وعدم إهدار المياه فى الاستحمام ورش الشوارع، حيث من المتوقع زيادة الإستهلاك الفترة القادمة بجانب ضرورة حفاظ ربات البيوت على شبكات الصرف الصحي عند تنظيف المنازل وتم توزيع برشورات وملصقات تخص ضرورة ترشيد استهلاك المياه وترشيد الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح، نجيب أن الشركة لاتقوم بقطع المياة أو فصل الخدمه عن المواطنين الذين يستخدمون العداد للكودى وانما لم يتم قطع المياة حتى بعد انتهاء شحن الكارت فى الأعياد وانما تحول مديونيه على العميل ولم يتم فصل الخدمه الا عند بدء اول يوم عمل بعد انتهاء العيد والإجازة الرسميه للدولة.

وأشار نجيب الي أن الشركة تستقبل شكوي العملاء من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل الخط الساخن 125 ورقم الواتس اب 01220906668 وأن الخدمه مقدمه ومستمرة على مدار 24 ساعة.