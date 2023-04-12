مياه المنوفية تتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة .

وقال تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع .

وكلف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ من مساء أمس وحتي صباح اليوم الأربعاء 12-4-2023م .

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.