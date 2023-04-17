مصرع عاطل على يد سائق طعنه بسكين خلال مشاجرة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة نجلة أحد أصدقاءه، بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود متوفي.



على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "أحمد ع ع"، ى35سنة، عاطل، مقيم الخانكة، متوفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و"محمد خ م"، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم، وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة فتاة، نجلة أحد أصدقاء الأول، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين".



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



