مصرع شخص وإصابة والده فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مهندس مصرعه وأصيب والده، وذلك أثناء مشاجرة مع جيرانها بمدينة اشمون، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود بلاغ من المستشفى التعليمى باستقبال موظف بالمعاش مصاب ونجله مهندس توفى متأثرا بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع م، س، ر 35 عاما مهندس، مصاب متأثرا بإصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ، إصابة "س، إ، ر 63 عاما بالمعاش، وبسؤال المصاب أكد على نشوب مشاجرة بينهما وبين المدعو، م، أ، م 38 عاما سائق، ووالده " أ، م، ر." 67 عاما مسن ويعمل فلاح وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وأكد والد المجنى عليه أن المتهم الثانى ضرب المتوفى بقالب طوب على رأسه أودت بحياته، تم محضرا بالواقعة حمل 13805 جنح أشمون، لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.