إصابة شخص بطلق نارى فى الوجه بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخص بطلق نارى فى الوجه، اليوم الإثنين، فى مشاجرة، فى نجع الهيشة، مركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص بطلق نارى إثر مشاجرة مسلحة فى نجع الهيشة مركز نجع حمادى، وتبين إصابة عمر.ح.م، 47 عامًا، بطلق نارى خرطوش بالوجه والساقين، إثر مشاجرة مسلحة فى نجع الهيشة مركز نجع حمادي.

تم نقله إلى مستشفى بهجورة لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.