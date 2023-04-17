مديرية الأوقاف بسوهاج تحتفل بليلة القدر بمسجد العارف بالله.. صور

احتفلت الليلة مدير الأوقاف بمحافظة سوهاج بليلة القدر بمسجد العارف بالله بسوهاج بحضور الشيخ عثمان سليم مدير عام الدعوة ومحمود إمام نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وعدد كبير من رواد مسجد العارف والمساجد المجاورة وسط أجواء إيمانية وتفاعل مع الابتهالات والدرس الدينى.

بدأ الاحتفال بتلوه لآيات الذكر الحكيم وألقى الشيخ عثمان سليم مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج كلمة الأوقاف والتى أكد فيها فضائل الشهر الكريم وفضل ليلة القدر ودعوة الصائم التى لا ترد وحفظ المولى عز وجل لمصر والتى ذكرت فى القرآن الكريم خمس مرات صراحة و30 مرة مستترة.

وأشار إلى تفضيل الرسول الكريم صل الله عليه وسلم للمصريين وخاصة الجندى المصرى فى الحديث الشريف عن عمر بن العاص حدثنى عمر أنه سمع رسول الله يقول: (إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض) قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنهم فى رباط إلى يوم القيامة".

يذكر أن برنامج الحفل شمل تلاوة مباركة للقرآن الكريم، وكلمة للأزهر والأوقاف عن فضل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفضل ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر، وأختتم الحفل بالابتهالات الدينية والقرآن الكريم.