محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويُكرم حفظة القرآن الكريم

جنوب سيناء _ ياسر عامر

. شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية الأوقاف ب ليلة القدر والذى أقيم مساء اليوم، عقب صلاة العشاء والتراويح بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ

كما قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين فى المسابقة التى تم تنظيمها بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، كما قرر المحافظ اهداء رحلة عمرة لإحدى الفائزات بعد إجراء القرعة العلنية أمام الحضور..

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، والشيخ سيد غيط مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ إسماعيل الراوى مستشار المحافظ للمساجد، والنائب جيفارا الجافى والأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف، ولفيف من مواطنى شرم الشيخ..

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ محمود المشد، وألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث فيها عن فضل ليلة القدر ومنزلتها عند الله تعالى وأنها خير من ألف شهر، واعلان نتيجة المسابقة التى شملت هذا العام فئات مختلفة من الأطفال والكبار رجال وسيدات.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء، خالص تهانيه القلبية لشعب جنوب سيناء، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار..

وقام محافظ جنوب سيناء، بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين فى المسابقة التى أقيمت خلال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بالتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف

وجاء المكرمين كالتالى

ياسر حافظ عبد الرحمن محمد القرآن الكريم كاملا

قمر ابو زيد قاسم القرآن الكريم كاملا

عبير صابرين المتولى العيسوى القرآن الكريم كاملا

والتى فازت بهدية المحافظ رحلة عمرة بعد إجراء قرعة علنية امام الحضور

نهى ضياء الدين ابراهيم القرآن الكريم كاملا

ناصر محمد رمضان القرآن الكريم كاملا

أروى السيد محمود شرف نصف القرآن الكريم

مريم عادل حامد على نصف القرآن الكريم

عبد الرحمن بسام محمد نصف القرآن الكريم

أما بالنسبة لحفظ 10 أجزاء من القرآن فهم ساره ممدوح عبد الخالق

اروى صلاح حسين على.

وبالنسبة لحفظ سبعة اجزاء من القرآن الكريم هم عبد الحليم محمود عبد الرحيم

محمد عشرى محمد عبد الهادي

مازن ابراهيم نبيل

وفى السياق ذاته كرم المحافظ فريق العمل لدورهم البارز ومجهوداتهم فى مجال الدعوة وهم الشيخ السيد يوسف السيد غيث مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة

الشيخ ابراهيم احمد على مدير الدعوة بالمحافظة

الشيخ حسين محمود محمد مدير شئون القرآن بالمحافظة

الشيخ إسماعيل الراوى مستشار المحافظ لشئون المساجد

كما قام المحافظ بتكريم الدكتور محمد عبد العظيم ابراهيم معلم خبير لغة انجليزية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية لحصوله على الدكتوراه من جامعة الأزهر فى الرسالة المقدمة فى مجال تطوير إدارة التعليم الثانوى العام بمصر فى ضوء نظام إدارة المنظمات التعليمية تحت عنوان " الفلسفة فى التربية تخصص الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة".