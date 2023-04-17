مدرس بإعلام القاهرة: دراما الـ15 حلقة للشركة المتحدة حققت تنوع فى المضمون والبعد عن المط والتطويل

وتابعت مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الدراما الـ15 حلقة تشجع الجمهور على المتابعة خاصة وأن تصاعد الاحداث فى المسلسل سريع وواضح للجمهور .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.