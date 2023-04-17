اليوم السابع
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أستاذ إعلام: مسلسل الكتيبة 101 للمتحدة يؤرخ لفترة عصيبة ويجمع بين الوطنية والوثائقية

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:15 ص
أستاذ إعلام: مسلسل الكتيبة 101 للمتحدة يؤرخ لفترة عصيبة ويجمع بين الوطنية والوثائقية مسلسل الكتيبة 101
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة شاهندة عاطف مدرس الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، أن الدراما الوطنية التى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دراما مسلسلات رمضان 2023 ، تأتى بعد نجاح تجربة مسلسل الاختيار المقدمين على مدار العامين الماضين بشكل يجمع بين الوطنية والوثائقية ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا واكتساحا شعبيا.
 
وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مسلسل الكتيبة 101  استعان بالنجوم الكبار أصحاب القبول لدى الشباب المصرى، وتم إخراج المسلسل بطريقة عصرية مستغلة أفضل التقنيات الحديثة فى التصوير والمونتاج والإضاءة وصولا إلى المسلسل الرائع، موضحة أن الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت حلقة وثائقية بالكامل ترصد مقاطع وتسجيلات وشهادات لم تسمع من قبل، وكان خلطا دراميا وثائقيا بشكل ممنهج علمى يعكس تضافر جهود الدراما والفن مع الوثائقية  من جانب آخر.
 
وتابعت أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، أن مسلسل الكتيبة 101 ذو ثقل درامى كبير  نتج عن عمل يعيش لأجيال ويوثق ويؤرخ للأجيال القادمة لتضحيات القوات المسلحة فى فترة عصيبة من تاريخ مصر.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.

 

 


مسلسلات رمضان 2023

التعليم

الاعلام

الكتيبة 101

المتحدة للخدمات الاعلامية

الشركة المتحدة



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