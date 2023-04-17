أستاذ إعلام: مسلسل الكتيبة 101 للمتحدة يؤرخ لفترة عصيبة ويجمع بين الوطنية والوثائقية

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتورة شاهندة عاطف مدرس الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، أن الدراما الوطنية التى قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دراما مسلسلات رمضان 2023 ، تأتى بعد نجاح تجربة مسلسل الاختيار المقدمين على مدار العامين الماضين بشكل يجمع بين الوطنية والوثائقية ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا واكتساحا شعبيا.

وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مسلسل الكتيبة 101 استعان بالنجوم الكبار أصحاب القبول لدى الشباب المصرى، وتم إخراج المسلسل بطريقة عصرية مستغلة أفضل التقنيات الحديثة فى التصوير والمونتاج والإضاءة وصولا إلى المسلسل الرائع، موضحة أن الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت حلقة وثائقية بالكامل ترصد مقاطع وتسجيلات وشهادات لم تسمع من قبل، وكان خلطا دراميا وثائقيا بشكل ممنهج علمى يعكس تضافر جهود الدراما والفن مع الوثائقية من جانب آخر.

وتابعت أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، أن مسلسل الكتيبة 101 ذو ثقل درامى كبير نتج عن عمل يعيش لأجيال ويوثق ويؤرخ للأجيال القادمة لتضحيات القوات المسلحة فى فترة عصيبة من تاريخ مصر.