محافظ الوادى الجديد يطرح مبادرة لتقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة

كما زار محافظ الوادي الجديد ، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وقدم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على خصوصية الاحتفال هذا العام والذي يجمع بين أعياد المسلمين و الأقباط ويسوده روابط المحبة و الإخاء بين نسيج الشعب المصري. داعيًا الله أن ينعم على مصر- قيادةً وشعبًا- بدوام الأمن و الاستقرار والترابط.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن وأن يعين قيادتها على تحقيق الرخاء للشعب المصري.