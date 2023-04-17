محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ الشعراوى لحفظ القرآن

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف السيد عامر رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب وحيد فودة، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب طارق عبد العزيز، والنائب رضا الشافعى، والنائب عبده ابو عايشه، والنائبة شيماء نبية، والنائبة نسرين عمر، والنائبة ولاء عبد الفتاح.

وقال "مختار": أنقل إلى أهل الدقهلية جميعاً خالص تحيات وتقدير رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وقال "المحافظ": سعادتى كبيرة لوجودى لتكريمى أبناءنا من حفظة كتاب الله الذين هم امل ومستقبل هذا الوطن الحبيب، والذين سيقودن مسيرة البناء والتنمية الذى تشهده الدوله المصرية فى إطار بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة.

كما قال "مختار": خالص شكرى وتقديرى لأولياء الأمور الذين بذلوا كل غالى ونفيس ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم وهو حفظ كتاب الله عز وجل، ولجميع الأساتذة والمشايخ الاجلاء الذين قاموا بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل.

وثمن " المحافظ "، جهود النائب طارق عبدالهادى لرعايته ودعمه لحفظة كتاب الله عز وجل ومشاركته المجتمعية الدائمة مع المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أكد النائب طارق عبدالهادى، أن المسابقة هى الأولى للمسابقات القرآنية وتشمل فرعين الأول منه هو حفظ القرآن الكريم وتجويده حفظًا كاملا، أو حفظ نصف القرآن، أو حفظ ربع القرآن، والفرع الثانى للأصوات الحسنة وتضم فى المستوى الأول فرع الأصوات الحسنة فى تلاوة القرآن الكريم، والمستوى الثانى فرع الأصوات الحسنة فى الابتهالات والإنشاد الدينى، وتقدم مجموعة من الجوائز القيمة للفائزين فى الموسم الأول.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن المسابقة تعد أكبر مسابقة محلية فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والأصوات الحسنة فى مجال التلاوة والابتهال الدينى، مشيراً إلى انه تتم التصفية النهائية على مستوى المحافظة فى الفرع الأول عن طريق نماذج كمبيوتر، وفى الفرع الثانى شفهيًا بحضور لجنة تشكل بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، ويتم تكريم الخمسة الأوائل فى كل مستوى بجوائز قيمة، بالإضافة إلى خمسين جائزة تشجيعية لمن حصل على درجة عالية ولكنها لم تؤهله أن يكون من الخمسة الأوائل.

والجدير بالذكر أن المسابقة اشترك فيها 600 متسابق، تم تصعيد 200 متسابق للمرحلة النهائية من 20 ادارة على مستوى المحافظة، ووصل للنهائى 81 متسابق، منهم 13 متسابق فى حفظ ربع القرآن، و42 متسابق فى حفظ القرآن كاملا، من بينهم أحد المتسابقين من ذوى الهمم، و17 متسابق فى حفظ نصف القرآن، و3 متسابقين فى الأصوات الحسنة فى تلاوة القرآن و6 من الاصوات الحسنة فى الابتهالات والانشاد الدينى، كما اشرف على المسابقة 40 عضو لجان من الإدارات الفرعية، و15 عضو على مستوى المديرية، ووصلت القيمة المالية للجوائز 150 ألف جنيه.