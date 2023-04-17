اليوم السابع
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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في الدقهلية

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:54 م
الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في الدقهلية حريق - أرشيفية
الدقهلية – محمد الحبشى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية دقادوس.

 

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضى وإثنين علوى، وشب الحريق فى شقة بالطابق الثانى ملك المواطن جمعة ع.ال.

 

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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