اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 07:17 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يشدد على جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين خلال الأعياد

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:08 م
محافظ الإسكندرية يشدد على جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين خلال الأعياد متابعة جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين فى موسم الأعياد
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد، حيث قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور اليوم على شواطئ القطاع الشرقى بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ استانلى بإجمالى 8 شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ وذلك فى أول يوم عمل له كرئيس للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، أن تصادف الاحتفالات بشم النسيم هذا العام مع الصيام فى شهر رمضان خفف الضغط على العاملين بالسياحة والمصايف، مما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبى الإسكندرية فى إجازة عيد الفطر، كما اطمأن على جاهزية شواطئ القطاع الشرقى ونظافتها لاستقبال المواطنين والتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا على حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذى يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. 

 

وخلال جولته، شدد عبد الرازق على عدم استغلال رواد الشواطئ بأى شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، مؤكدا على الالتزام بعدم فرض الإكراميات على الرواد، وأن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات.

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

عيد الفطر المبارك



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