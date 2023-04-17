طلاب التربية الفنية بأسوان يقدمون مقترح مجسم لواجهة معبد دندور.. صور

عرض الدكتور محمد رشاد، عميد كلية التربية النوعية جامعة أسوان، وأعضاء هيئة التدريس مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية والذى يتضمن مقترح لتصميم وتنفيذ مجسم لواجهة معبد دندور الذى تم نقله، وإهداؤه لمتحف المترو بوليتان للفنون بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك ضمن حملة اليونسكو لتنفيذ مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963.

ووجه أشرف عطية، محافظ أسوان ، بدراسة المقترح مع قيام اللجنة المختصة بمشروع الهوية البصرية بالمعاينة الميدانية لإختيار الموقع المناسب لهذا العمل الفني والذى سيكون عبارة عن مجسم لمعبد دندور بمتوسط عرض 6 متر ، وإرتفاع 3 متر تقريباً.

وأشار إلى أنه روعى أثناء تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان أن تتواكب تصميمات بوابات ومداخل حديقة درة النيل مع الطراز المعمارى الأسوانى والنوبى في الشكل والمضمون.

وأكد أشرف عطية، أهمية المشاركة المجتمعية الجادة لإضفاء اللمسات الجمالية ، وإحياء التراث الحضارى ، وخاصة من جامعة أسوان التى تعتبر شريك أساسى فى التنمية والتطوير والتحديث.