اليوم السابع
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حملات مكثفة من "صحة الإسماعيلية" على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:15 م
حملات مكثفة من "صحة الإسماعيلية" على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية جانب من الحملات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لفترة الأعياد، واستمرارًا للحملات الدورية للتفتيش على المنشآت بالإسماعيلية، من أجل التأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات، قامت لجنة من مديرية الصحة، برئاسة الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، بحملة موسعة على عدة منشآت، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات والأغذية المعروضة بالأسواق، واتباع الاشتراطات الصحية للمنتجات.
 
ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، بأن الحملة أسفرت عن تحرير عدد ثلاث محاضر، لعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى إعدام 75 كيلو جرام مواد غذائية؛ وذلك لتغير في الخواص الطبيعية لها علاوة على أخذ عينتين من الكحك المعروض بالأسواق وإرسالها للمعمل من أجل التأكد من سلامته، هذا إلى جانب التوصية بإغلاق 2 منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.
 

الاسماعيلية

صحة الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

أغذية فاسدة



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