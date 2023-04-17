حملة تموينية على محال الأسماك واللحوم لمراقبة الأسواق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نُفِذت اليوم حملة تموينية لإدارة تموين الإسماعيلية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو من اللحوم والأسماك المخالفة لشروط الحفظ والتخزين، لما بها من سوائل انفصالية تمثل خطورة على سلامة المنتج.

وأيضًا تم ضبط حوالي 100قطعة من العصائر والحلوى والبسكوت منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 3محاضر شهادة صحية، وتم التحفظ على هذه المضبوطات.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز خلال الفترة المقبلة على مدار أيام الأعياد.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات المستمرة التي تقوم بها مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والطب البيطري؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع السلع الغذائية للتأكد من صلاحيتها ومصدرها.