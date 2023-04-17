تفاصيل سقوط ديلر الكيف قبل ترويجه الإستروكس بين المتعاطين فى الجيزة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كمية من مخدر الإستروكس بحوزة تاجر مواد مخدرة قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سقط المتهم فب قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بعد أن توصلت التحريات إلى تردده على عدة مناطق فى الجيزة لترويج المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين.

بإعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، قبل ترويجها بين عملائه.

وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأنه كان يستعد لترويجها بعد الحصول عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.