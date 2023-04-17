تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، تيسيرا على المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

ونوهت الشركة للعملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت فى العداد والضغط على الزر الأحمر.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان لها، سعى الشركة الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع فى مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذى يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.