تعرف على أرقام الاستعلام عن مواعيد ضخ المياه بعد تعديلها فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن التعديل فى مواعيد الضخ، وخاصة فى أيام عيد الفطر المبارك، طبقا لخطة ترشيد الاستهلاك التى تتبعها الشركة خلال فترة العيد، وحددت ارقام خاصة للاستعلام عن مواعيد الضخ فى المناطق بجانب الخط الساخن..تعرف عليها.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى و125 بينما هناك رقم اخر يمكن من خلاله تلقى استفسارات المواطنين حول الشكاوى وكذلك مواعيد الضخ الجديدة وهى 01002899956.

كذلك حددت الشركة رقم خاصة لتلقى الشكاوى والاستفسارات حول مواعيد الضخ عن طريق الواتس اب وهو رقم 01001849999، وتجرى الشركة اعمال توعية فى اغلب مدن المحافظة لترشيد استهلاك المياه فى العيد.