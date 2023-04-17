تدشين مبادرة لسداد مستحقات صندوق استصلاح الأراضي بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك نائب مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، مشددا على الجاهزية التامة ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال فترة الأعياد.

وتضمنت أهم القرارات فى إطلاق مبادرة لسداد مستحقات صندوق استصلاح الأراضى بالعملة الأجنبية مع منح مزايا فى السداد للمستثمرين، للمساهمة فى توفير العملة الصعبة للدولة، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية وتكثيف حملات المرور والمتابعة بالأسواق ومواقف سيارات الأجرة؛ لضبط أى مخالفات تتعلق برفع أسعار الأجرة والسلع، وتجهيز ساحات لصلاة العيد والإعلان عن أماكنها بكافة المراكز، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين مجاناً.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لحصر أراضى الجمعيات وتحديد مواقع المرافق القريبة منها، ومنح مهلة للجمعيات للانتهاء من توصيل المرافق يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب واستغلال الأراضى غير المُستغلة، والتأكد من جاهزية كافة المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسى، ووضع خطة لصيانة وتركيب المراوح بكافة المدارس والتأكد من صلاحيتها.

كما قرر المجلس إطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع لمحصول القمح وتوجيهها للإنفاق على المستحقين والغارمين بمؤسسة التكافل الإجتماعى وإنشاء خدمات للنفع العام، وحظر إقامة شون لتجميع البرسيم الحجازى إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية الزراعة والوحدة المحلية، ومنح مهلة لتوفيق أوضاع الشون حتى منتصف شهر مايو القادم، ووضع مقترح لتطوير ورفع كفاءة النادى الاجتماعى بالخارجة والاستغلال الأمثل لمساحته.