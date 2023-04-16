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محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الدرع للفريق الفائز

الأحد، 16 أبريل 2023 11:37 م
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية ويسلم الدرع للفريق الفائز محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المباراة الختامية لنهائي الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمركز شباب الخارجة، والتي أُقيمت بين فريق الشهداء وفريق حي المروة، وانتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بحضور بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة. 
 
وقام المحافظ بتسليم درع الدوري للفريق الفائز، ووجّه الشكر لجميع القائمين والمُشاركين بالدورة الرمضانية، مُؤكدًا حرص المحافظة على دعم وتشجيع الموهوبين بكافة الألعاب والمجالات. كما شهد عرضًا لفريق الكاراتيه مُشيدًا بالآداء المتميز  للاعبين، ومُوجهًا بالتوسع في الأنشطة الرياضية المختلفة لاستيعاب طاقات الشباب.
 
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (1)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (1)

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (2)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (2)

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (3)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (3)

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (4)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (4)

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (5)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (5)

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (6)
محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الدورة الرمضانية (6)
 

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