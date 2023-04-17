تجارة القاهرة: فتح باب تسجيل المواد الإضافية للطلاب حتى 30 أبريل

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة عن استمرار فتح باب التسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية وذلك حتى يوم الأحد 30 أبريل ، موضحة أنه الحد الأقصى للتسجيل مادتين لجميع الفرق الدراسية بالكلية ما عدا الفرقة الرابعة يتاح التسجيل فيها إلى 7 مواد.

وأوضحت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تسجيل المواد الإضافية يكون إلكترونيا عبر موقع الكلية ويتم دفع مصروفات المواد الإضافية والدخول على لينك دفع المصروفات hhtps://www.ckes.cu.edu.eg/foc.aspx ثم الدخول على خدمة شئون الطلاب لاختيار خدمة المواد الإضافية.

وشددت كلية التجارة بجامعة القاهرة على أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة رفع ايصالات مزورة.

وكان أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن انتهاء الكلية من إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد ترم" وذلك إلكترونيًا على موقع الكلية، حيث تمت إتاحة النتيجة للطلبة من خلال الدخول والتسجيل برقم الجلوس الكود الشخصي للحصول على النتيجة.

‏وأضاف الدكتور جمال شحاتة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكلية أتاحت أيضا رابط للتقدم بالالتماسات والتظلمات على المواد التي قد اداها الطلابً وذلك تمهيدا لإعادة تصحيح ورصد المواد التي تقدم بها الطلاب بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات الميد تيرم.