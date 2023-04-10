تجارة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الميد تيرم وتقرر فتح باب الالتماسات

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة عن انتهاء الكلية من إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول " الميد ترم " وذلك إلكترونيًا على موقع الكلية، حيث تمت إتاحة النتيجة للطلبة من خلال الدخول والتسجيل برقم الجلوس الكود الشخصي للحصول على النتيجة.

‏وأضاف الدكتور جمال شحاتة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكلية أتاحت أيضا رابط للتقدم بالالتماسات والتظلمات على المواد التي قد اداها الطلابً على أن يستمر فتح باب التقدم حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك تمهيدا لإعادة تصحيح ورصد المواد التي تقدم بها الطلاب بالتماسات وتظلمات على نتائج امتحانات الميد تيرم.

‏وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بدأت في اتخاذ الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تنطلق في نهاية شهر مايو المقبل وذلك بالتنسيق وفقا للخريطة الزمنية العام الدراسي الجامعى والتي يتخذها المجلس الأعلى للجامعات.