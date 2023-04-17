العثور على جثة مُسن متوفى منذ 3 أيام فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على جثة مُسن متوفي منذ 3 أيام بمنطقة القابوطى.

تلقى اللواء مدير أمن بورسعيد ، بلاغًا بالعثور على جثة محمد مجدي محمد محمد، 67 عامًا، متوفى منذ 3 أيام بمنطقة القابوطي بلوك 15 الدور الثانى، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين صحته.

جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة والتصريح بالدفن.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى الوقت الذى وجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث حول ملابسات الواقعة.