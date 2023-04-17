اليوم السابع
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"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:42 م
"الحماية المدنية" تتمكن من السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا الحماية المدنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بنجع الشيخ عبدالكريم، في قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية فاو بحري في مركز دشنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل ملك  منصور ابوالمجد، بشارع الزعورة في قرية فاو بحري بمركز دشنا.
 
تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.

 


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