الأورمان وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون بـ60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادى

كتبت - أسماء أمين

وقعت مؤسسة حياة كريمة جمعية الأورمان بروتوكول تعاون بهدف تسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية، يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت عهود وافى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والانتاج، والاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

من جانبه أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ونائب رئيس جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادته بالتعاون مع موسسة حياة كريمة في تحسين جودة حياة المواطن في ظل رؤية مستقبلية تعكس أهمية العمل المجتمعي، وبما يساعد في ذات الوقت جهود الدولة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الدولة المصرية 2030.

مؤكدا أن هذا البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وأن الشراكة مع مؤسسة حياة كريمة تعد نموذجا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات، مشيرا إلى أن البروتوكول سيشمل تسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية.

أضاف أن مشاريع التمكين الاقتصادى تتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات، حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.