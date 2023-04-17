إحالة متهمين للمحاكمة لسرقتهما حقائب المواطنين فى القاهرة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهمان ب سرقة حقائب المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف للمحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة المواطنين في القاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية، قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول" مجهولين المصدر")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائها بالطريق العام.