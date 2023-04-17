أستاذ بإعلام القاهرة: دراما المتحدة متنوعة وتقدم قوالب تناقش مشاكل مجتمعية

كتب ــ محمد صبحى

قالت الدكتور بسنت مراد أستاذ مساعد قسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوعا واضحا فى دراما رمضان هذا العام بين دراما ذات بعد تاريخى ودينى مثل رسالة الإمام الشافعى ودراما اجتماعية تناقش مشاكل مجتمعية كبيرة مثل تحت الوصاية، والذى حدث مطالبات فى البرلمان بتعديل الوصاية بحيث تكون للأم بعد عرض المسلسل، موضحة أنه تم عرضه بشكل رائع واختيار الأطفال مميز جدا عكس أي دراما فيها أطفال، لأنه كان من الصعب وضع الأطفال فى هذا الدور بالمسلسل وتحقيق هذا النجاح.

وأضافت الدكتورة بسنت مراد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اختيار الشخصيات فى مسلسلات دراما الشركة المتحدة هذا العام شهدت تميز واضح على مستوى ومختلف القوالب الدرامية للشركة، وأغلبها دراما تتناول قضايا مجتمعية ومشاكل فى المجتمع مثل مسلسل عملة نادرة الذى يرصد العادات والتقاليد بمنع الميراث عن السيدات والمطالبة بحقها موضحة أن المسلسل طرح قضية فى غاية الأهمية.

وذكرت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن أداء دنيا سمير غانم فى مسلسل جت سليمة مميز جدا ويستهدف الأطفال وقطاع كبير يتابع هذا العمل الدرامى الذى اتسم بالتميز فى القصة والملابس والسيناريو والتصوير وكافة جوانب العمل الدرامى، موضحة أن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا أيضا واستحوذ على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين.