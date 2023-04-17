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أبرز ما حدث فى 26 رمضان.. عودة النبى محمد من غزوة تبوك ووفاة ابن خلدون

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:51 م
أبرز ما حدث فى 26 رمضان.. عودة النبى محمد من غزوة تبوك ووفاة ابن خلدون حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية، التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.
 
1-العودة من غزوة تبوك
 
26 من رمضان 9هـ الموافق 5 يناير631م عودة النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، التى تخلف عن حضورها بعض الصحابة، وحينما عاد النبى دخل المسجد فصلى واعتذر من اعتذر، وكانت حادثة مقاطعة كعب بن مالك وصاحبيه .
 
2- وفاة ابن خلدون رائد علم الاجتماع
 
26 من رمضان 808هـ الموافق 16 من مارس 1401م توفى العالم الموسوعى ورائد علم الاجتماع “عبد الرحمن بن خلدون”، الذى تعد بحوثه ودراساته سبقًا فى كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية وغيرها.
 

 


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