اليوم السابع
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أبرز ما حدث فى 24 رمضان.. الشروع فى بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط

السبت، 15 أبريل 2023 02:00 ص
أبرز ما حدث فى 24 رمضان.. الشروع فى بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط مسجد عمرو بن العاص
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل واليوم نستعرض أهم ما حدث يوم 24 رمضان.

 

20هـ - الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفي كامل القارة الأفريقية.

354هـ - مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة، بالنعمانية على يد فاتك بن أبي جهل الأسدي، وكان المتنبي قد نظم قصيدةً هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن يزيد الأسدي العيني.

1393هـ - الكويت والبحرين والامارات توقف تصدير النفط نهائيًّا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنًا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حققا فيها النصر لأول مرةٍ في حربِ العاشر من رمضان.


حدث فى 24 رمضان

حدث في رمضان

احداث رمضان



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