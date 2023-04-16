ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( SEA STAR 74 ) والتي ترفع علم بالاو ويبلغ طولها 190م، وعرضها 31 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18578 طن تشمل: 9584 طن يوريا صب و 372 طن نشارة صب و 3435 طن رمل و 100 طن مولاس و 5087 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41310 طن تشمل : 1624 طن أرز معبأ و 10159 طن ذرة و 12611 طن قمح و 885 طن صويا و 767 طن خشب زان و 6090 طن زيت طعام و 3974 طن حديد و 5200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1488 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 176 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160241 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126326 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2563 طن قمح متجهين إلى كوم ابو راضى و امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4640 شاحنة.