اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أبريل 2023 04:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 15 أبريل 2023 03:29 م
ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط- أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال "MARAN GAS EFESSOS" والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 67 ألف طن من الغاز المسال .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29214 طن تشمل : 16059 طن يوريا صب و1000 طن صويا و2855 طن رمل و 1300 طن مولاس و8000 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34742 طن تشمل :  2542 طن فول و11250 طن ذرة و8611 طن قمح و 6683 طن صويا و 1151 طن خشب زان و 2707 طن زيت طعام و 1498 طن حديد و300 طن حديد مقولب .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 694 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1898 حاوية مكافئة . 
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 156319 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127707 طنًا  .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2469 طن قمح متجهين إلى  كوم ابو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2880 شاحنة .
 
 
 

 


دمياط

اخبار دمياط

ميناء دمياط

اخبار المواني



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة