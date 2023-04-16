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مقتل 4 وإصابة 16 آخرين فى إطلاق نار على حفل بولاية ألاباما الأمريكية

الأحد، 16 أبريل 2023 04:40 م
مقتل 4 وإصابة 16 آخرين فى إطلاق نار على حفل بولاية ألاباما الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرين على الأقل في إطلاق نار على حفل في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقال عضو مجلس مدينة ديدفيل تينيشيا جودمان جونسون -في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الحادث وقع الليلة الماضية في تجمع بمنطقة وسط المدينة، غير أنه لم يتمكن من توفير معلومات محددة بشأن عدد المصابين.

ويأتي الحادث في نفس اليوم الذي أطلق فيه النار على حشد في منتزه بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، حيث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح.


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