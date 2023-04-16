مقتل صاحب صالون حلاقة على يد آخر بمدينة المنزلة فى الدقهلية

الدقهلية محمد الحبشى

لقى صاحب صالون حلاقة فى العقد الثانى من عمره، مصرعه، على يد آخر بسبب تجدد خلافات سابقة بينهما فى مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من الأهالى بمصرع شاب على يد آخر فى قرية الجديدة التابعه لمدينه المنزلة بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مقتل "يوسف. ش" 17 سنة صاحب محل حلاقة مقيم قرية الجديدة، على يد "ه. م"، 16 سنة، يعمل مزارع، بسبب خلافات بين الجانى وأحد أقارب المجنى عليه منذ فترة تدخل المجنب عليه على إثرها للدفاع عن أحد اقاربه، وتجدد الخلاف عند مرور المجنى عليه بالدراجة النارية خاصته من امام قريه الجانى، وقام الجانى باستخدام حجر ورطم المجنى علية على الرأس، تسبب فى نزيف داخلى وكسر بالجمجمة وفارق المجنى عليه الحياة على إثرها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.