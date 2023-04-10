اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 04:39 م
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الأجهزة الأمنية بالدقهلية تتمكن من ضبط متهم بسرقة عدد من السيارات فى دكرنس

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:20 م
الأجهزة الأمنية بالدقهلية تتمكن من ضبط متهم بسرقة عدد من السيارات فى دكرنس المتهم
الدقهلية: محمد الحبشى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من تحديد هوية شخص قام بتنفيذ عدد من السرقات للسيارات فى مناطق مختلفه داخل مدينة دكرنس مستغلا تخفيه وعدم إظهار ملامحه.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود عدد من البلاغات من المواطنين فى مدينة دكرنس بتخفى شخص وتنفيذ عدد من السرقات للسيارات دون تحديد هويته.
 
تم تشكيل فريق أمنى من مديرية أمن الدقهلية، وبالتنسيق والتعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، تم تحديد هوية المتهم  المدعو "ع.ا" مسجل سرقه فى العديد من القضايا تخصص فى سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة دكرنس.
 
وتمكنت القوة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وضبطه، وتحرير محضر بالوقائع المقدم بها بلاغات من المواطنين، وعرض المتهم على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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