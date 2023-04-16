مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون ، في حادث تصادم 3 سيارات على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، وتم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق مرسى علم - إدفو، جنوب المحافظة، ما أدى لاشتعال النيران في السيارات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتبين ان تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف، المصابين والواقيات للمستشفى كما تبين ان الحادث كان عبارة عن تصادم 3 سيارات نقل ببعضهم البعض ما أسفر عن اندلاع النيران فيهم وتسبب في وفات 4 جثث وإصابة 6 آخرين