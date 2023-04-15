إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الصحراوى بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، قرب مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارة والدراجة فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع قرب مدينة الفيوم الجديدة، وتبينّ إصابة 6 أشخاص في الحادث بإصابات متنوعة، وهم كل من: ماجد عز الدين محمد، 39 سنة، ورحمه عبد الجواد محمد، 17 سنة، وساره عبد الجواد محمد، 22 سنة، وكريمة حميدة عبده، 18 سنة، ومحمد عبد الجواد عطية، 25 سنة، وسيد عيد عبد العزيز حسن، 43 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في مستشفى الفيوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.