ضبط المتهمين بسرقة سيارة فى الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الصالحية الجديدة بمديرية أمن الشرقية من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بتعرضه لواقعة سرقة سيارته "ربع نقل"- هاتفه المحمول، من قِبل 3 أشخاص عقب قيام أحدهم بإستقلال السيارة رفقته من أحد مواقف السيارات بالإسماعيلية بدعوى نقل كمية من الخضراوات من إحدى المزارع بالشرقية، وحال سيرهم قام آخران يستقلان سيارة ربع نقل بإعتراض طريقهما وإستوليا على سيارته وهاتفه المحمول، ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمون بدائرة مركزى شرطة "صان الحجر، فاقوس".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقرروا بالتصرف ببيع السيارة لـعميلهم سيئ النية "مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ " مقابل مبلغ مالى (تم ضبطه وأرشد عن السيارة المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.