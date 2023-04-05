محافظة أسوان تتسلم 30 ألف شنطة مواد غذائية إهداء وزارة الأوقاف.. صور

تسلمت اليوم، الأربعاء، مديرية الأوقاف بأسوان، "30 ألف شنطة رمضانية" تحتوى على مواد غذائية متنوعة "إهداء وزارة الأوقاف"، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. داخل المحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى.

أكد الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الشنطة الرمضانية تضم كميات من الزيت والسكر والأرز والحبوب والتمر، وغيرها من المنتجات اللازمة والتى يحتاج إليها المواطنين خلال شهر رمضان، وتأتى أعمال توزيع الشنطة الرمضانية فى إطار دعم وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزارة تحت رعاية الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، حرصت على الإسهام فى خدمة المجتمع وتعظيم جهودها فى استقبال الشهر الكريم، ووفرت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بالمشاركة بينهما بتوفير أكثر من مليون شنطة من السلع الغذائية، موجها الشكر لوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

شهد وصول هدية وزارة الأوقاف لأسوان، الشيخ أحمد حسن حمدان مدير أدارة الدعوة بأوقاف أسوان، وعصام نحمدو سيد مدير عام الشركه المصريه لتجارة الجملة بأسوان التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى قيادات ومسئولى الأوقاف والتضامن الإجتماعى بالمحافظة.