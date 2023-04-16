انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى المنوفية دون إصابات بشرية

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بانهيار حزئي لمنزل في قرية بخاتي بدائرة المركز، نتيجة تسريب غاز واشتعال النيران، دون إصابات بشرية ،حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، في بيان لها، انفجار أنبوبة بمنزل مواطن بقرية بخاتي حيث انتقل المحاسب السيد عبدالعال رئيس المركز إلي مكان الواقعة على الفور للمعاينة على الطبيعة وتم إبلاغ الجهات المختصه لعمل اللازم، طبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة التعامل الفوري مع أى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل والتواجد فوراً على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات، مؤكداً عدم وجود خسائر في الأرواح.