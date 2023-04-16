قوافل علاجية حول الكنائس الكبرى تزامنا مع عيد القيامة وشم النسيم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المحافظة تشهد اهتماماً كبيراً في مجال تنفيذ خطة القوافل الطبية والعلاجية، مشيرا إلى أنه لذا وتزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تم تنظيم مجموعة من القوافل العلاجية المحيطة بالكنائس بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تفقد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، عيادات القوافل العلاجية حول الكنائس الكبرى، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء فترة الاحتفالات.

وتابعت، أنه تم انطلاق قوافل طبية حول كل من كنيسة مار جرجس بحي شبرا غرب، وكنيسة العذراء ببنها، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل بالقليوبية؛ لتقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحي، كذلك لتقديم خدمات الإسعاف الأولى في حالات الطوارئ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والهادفة إلى العناية بالصحة العامة للمواطنين الأقباط، كما توجهت المديرية بتقديم أطيب التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.