طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى تسجل 26 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مشمس على أنحاء المحافظة نهارا مع طقس بارد ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 26 درجة، والصغرى تسجل 16 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.