حملات رقابية على تجار التموين بالشرقية وإحالة اثنين للنيابة

الشرقية- إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية ، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على التجار التموينيين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين بمركز بلبيس، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية.

وقامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبره من الرقابة التموينيه بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة حيث توجهت الحملة إلى فرع جملة انشاص الرمل مركز بلبيس لمراجعة الارصدة الفعلية بالأرصده الدفتريه وجدت مطابقة وباستكمال عملية التفتيش علي بعض التجار بناحية انشاص واسفر التفتيش عن تحرير المحاضر الاتيه: المحضر رقم 6269 لسنة 2023 جنح بلبيس ضد " ب .أ .م "تاجر تموين بناحية انشاص مركز بلبيس لتصرفه في سلع تموينية بمقدار 9702 جنيه.

والمحضر رقم 6270 لسنة 2023 جنح بلبيس ضد " ح .ع. م" تاجرة تموينيه بناحية انشاص لتصرفها في سلع تموينيه بمقدار 4500 جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.