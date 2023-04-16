"راشومون وشيلو الميتين اللي تحت" في ختام عروض نوادي المسرح بقصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت خشبة مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية ، ختام عروض نوادي المسرح الإقليمي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن حيث قدم عرض "راشومون" تأليف ريونوسوكي اكواتاجاو، وإخراج أحمد يوسف وتدور أحداث العرض كل واحد يري ما يريد للعالم أن يراه ويسمع ما يريد ان يسمعه هو " حكمة يابانية ".

يناقش العرض احد قصص القتل المثيرة التي يرويها الحطاب والكاهن لصانع الشعر المستعار الذي وجدوه عند بوابة راشومون، والمثير ان هناك اكثر من شخص يعترف علي نفسة بارتكاب الجريمة باشكال مختلفة وقصص مختلفة ليوضح صورة عن نفسة يريد للناس ان يروها عنة ، ثم تنكشف الحقيقة ؟!

هذا ما ترونة عند بوابة "راشومون".

أما العرض الثاني مسرحية " شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، إخراج كريم عبد السلام. يحكي عن راضي صابر الساكت شاب في الثلاثين من عمره وخاطب اكتر من خمس سنين وطلب منه حماه انه يجمع كل شئ في شهر ..قابله شخص وعرض عليه شغل بفلوس كتير لمده يومين..فرح راضي ووافق عشان خاطر يتجوز حبيبته والشغل فرد امن علي قبر في الترب ومن خلال الترب راضي بيقابل مشاكل وحاجات كتير غلط بتحصل في الترب بيشوف وبيسكت مجبر من صاحب الشغل وكمان عشان نفسه يتجوز ..ورغم كل ده .خطيبته سبته عشان رضي بالغلط وكل من غلط بيعاقب. الرضا بالغلط غلط..السكوت علي الغلط غلط..الصبر علي غلط غلط ..مهما كانت الظروف.

جاء العرض بحضور محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية لجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن، عضو الرقابة إيمان سلام، مقرر اللجنة مروة ماهر.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.