حياة كريمة بالأقصر.. عمل متواصل فى محطة الحليلة والصرف الصحى بالدبابية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد قال اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحى بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل فى الصرف الصحى بقرية النمسا، كما أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً العمل بخطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى، كما يتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع فى تنفيذ المبادرة.



أعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب



الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب



العمل بالصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب



العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة