الأنبا يواقيم يترأس صلوات الجمعة العظيمة بدير الأنبا متاؤس بجبل أصفون

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، صلوات الجمعة العظيمة، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا.

وشارك الأنبا يواقيم فى الصلوات مشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي.

ويُعد يوم الجمعة العظيمة من أهم الأيام التي تحييها الكنيسة في العام، وهو تذكار صلب وتعذيــب السيد المسيح على يد اليهود بتهمة التجديف، ويسمى هذا اليوم بعدة أسماء منها "الجمعة العظيمة"، "جمعة الآلام"، "الجمعة المقدسة"، وحسب الترتيب الكنسي تُصلى في نهار يوم الجمعة ست ساعات هي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر.

ويُعد الجمعة العظيمة وهو اليوم السابع من «أسبوع الآلام»، و يسبق عيد القيامة المجيد، وتستمر صلوات حزينة للكنيسة طوال اليوم دون توقف، ويرتدى الكهنة والشمامسة الزى الجنائزى ويرددون الألحان الحزينة.