حصاد 83 فدان قمح بالقليوبية..والمحافظ: صرف مستحقات التوريد خلال 48ساعة (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لأحد مزارع القمح بقرية منشأة بنها، التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث التقى بالمزارعين والفلاحين بتلك القرى، وتحدث إليهم، مطالبا بالتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح، حفاظا على أمن مصر الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح، وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى، يأتي ذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لاستقبال موسم حصاد القمح.

جدير بالذكر، أن المساحة المنزرعة بالقمح لمركز بنها، بلغت 11113 فدانا، وتم حصاد 20 فدانا منهم، فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر، 1776، وتم حصاد 8 أفدنة، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانا، وتم حصاد 15 فدانا، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدان وتم حصاد 10 أفدنة، وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدان وتم حصاد 12 فدان، وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدان وتم حصاد 10 أفدنة، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدان وتم حصاد 8 فدان، وبذلك تبلغ المساحة المنزرعة للقمح على مستوى المحافظة 40841 فدان تم حصاد 83 فدان منهم.

كما تابع الهجان، خلال الجولة استعدادات الصوامع لاستقبال موسم القمح، وتفقد صومعة بنها، وأكد المحافظ للمسئولين من الزراعة والتموين أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم واستلام الأقماح.

وأكد الهجان، على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الاقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الاقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وجاءت الجولة بحضور كل من المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها.